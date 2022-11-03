TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'ndan huzurevi ve şefkat evi ziyareti

Kaya ve komisyon üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Rüzgarlı Şefkat Evi ve Seyranbağları Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Rüzgarlı Sokak'taki şefkat evini ziyaret eden heyet, burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı'dan bilgi aldı.

Daha sonra Seyranbağları Huzurevi'ne geçen komisyon üyeleri, yaşlılarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Komisyon, Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Erol Kaya, komisyon olarak bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri ve kurum temsilcilerini dinlediklerini belirterek, "Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin aşağı yukarı zihnimizde bir çerçeve oluştu. Buradan yola çıkarak dinleyemediğimiz Türkiye'de faaliyette bulunan bütün kurumlarımızın tamamına bir yazı yazarak, çalışmalarını ve bize önerilerini aldık. Artık raporumuzu yazmaya başladık, yavaş yavaş raporumuz şekilleniyor." dedi.

Türkiye'nin yaşlı nüfus gerçeği ile yüzleşmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşlılık sorunu, milli bir sorun ve bu sorunun güçlü bir şekilde hissedilmesiyle ilgili bir çalışmayı tamamlamaya çalışıyoruz. BM, nüfusunun yüzde 10'u 65 yaşın üzerinde olan toplumları yaşlı toplum olarak kabul ediyor ve biz artık Türkiye olarak bu kategoriye girmiş bir ülkeyiz. Sinop gibi Kastamonu gibi yaşlı nüfusunun çok olduğu şehirlerimiz, Hakkari, Şırnak gibi de nüfusu çok genç olan şehirlerimiz var. Ama bir gerçek var ki Türkiye'nin yaşlılık gibi bir sorunu var. Daha doğrusu ömrün uzadığı, doğurganlığın azaldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Verilerimizi sağlıklı bir şekilde elde etmek ve hükümetimize özellikle bir yol haritası niteliğinde raporu sunmak istiyoruz. Türkiye, 2023 seçimlerine giderken, bütün siyasi partilerimiz kendi seçim beyannamelerini hazırlarken, güçlü bir şekilde, bütün milletvekillerimizden de benim beklediğim bu, kendi gündemlerine bunu alması ve Türkiye gündemine daha güçlü bir şekilde gelmesini sağlamak olacaktır."

Türkiye'de 8 milyon yaşlı bulunduğunu hatırlatan Kaya, 45-65 bandında ise 19 milyon kişi bulunduğunu bildirdi.

Kaya, "Türkiye'de Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun önemli görevlerinden bir tanesi de 65 yaş altında bulunan 45-65 yaş bandındaki 19 milyona yakın insanımızın sağlıklı yaşlanmasıyla ilgili süreçte atılması gereken adımları önermek. Sağlıklı yaşlanmak ve yaşlıların sorunlarını ıskalamamak gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.