TBMM'de 12. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri başladı

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, kalkınma planlarının Meclis'te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim'de sunulan 12. Kalkınma Planı'nın, aynı gün Komisyona havale edildiğini anlattı.

12. Kalkınma Planı'nı, 24 saat geçmeden gündeme aldıklarını dile getiren Muş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak görüşmelere, 5 gün ara verileceğini, daha sonra ise bölümler itibarıyla Plan'ın görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Muş, 12. Kalkınma Planı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın sunumuna başladı.

