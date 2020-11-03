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Güncel

TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor.

03 Kasım 2020 Salı 16:33 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:33
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