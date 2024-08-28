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TBMM'de bakım ve tadilat çalışması başlatıldı

Türiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında, çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı.

DHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
TBMM'de bakım ve tadilat çalışması başlatıldı
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TBMM'de 28'inci dönem 1'inci yasama yılı faaliyetleri 30 Temmuz'da sona erdi. Yeni yasama dönemi öncesi tatile giren Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapılırken; iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri sürüyor.

Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemleri ise başladı. Bu kapsamda kulislerde boya ve zemin çalışması, TBMM Şeref Kapısı merdivenleri, Dikmen Kapısı'nda bulunan plaka tanıma sistemi ve trafik yoğunluğunun oluşmaması için misafir araç otoparkında yapılan değişiklik işlemleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ayrıca, TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

1 Ekim'de düzenlenecek tören ile açılacak olan TBMM'de, tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Başta Genel Kurul salonu olmak üzere şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı şekilde temizlenecek. Hazırlıkların açılışa kısa bir süre kala tamamlanması planlanırken Meclis'in yeni yasama yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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