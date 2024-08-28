TBMM'de bakım ve tadilat çalışması başlatıldı

Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemleri ise başladı. Bu kapsamda kulislerde boya ve zemin çalışması, TBMM Şeref Kapısı merdivenleri, Dikmen Kapısı'nda bulunan plaka tanıma sistemi ve trafik yoğunluğunun oluşmaması için misafir araç otoparkında yapılan değişiklik işlemleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ayrıca, TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor.
1 Ekim'de düzenlenecek tören ile açılacak olan TBMM'de, tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Başta Genel Kurul salonu olmak üzere şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı şekilde temizlenecek. Hazırlıkların açılışa kısa bir süre kala tamamlanması planlanırken Meclis'in yeni yasama yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.