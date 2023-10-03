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TBMM'de düzensiz göçle mücadele konusunda sunum yapılacak

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 5 Ekim'de TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonunda, düzensiz göçle mücadele ve yürütülen denetimlerle ilgili sunum yapacak.

AA3 Ekim 2023 Salı 17:58 - Güncelleme:
TBMM'de düzensiz göçle mücadele konusunda sunum yapılacak
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Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, perşembe günü TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonunun toplantısına katılacak.

Toros, komisyonda milletvekilleriyle, Türkiye'de bulunan yabancı sayılarına ilişkin verileri paylaşacak.

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili son durum hakkında milletvekillerine bilgi verecek Toros'un, düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar ve denetimler hakkında da bilgilendirme yapması bekleniyor.

Toros'un sunumunda, yakalanan, sınır dışı edilen ve ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmenlere ilişkin verileri, pilot bölge olarak İstanbul'da uygulanan ve 1 Ekim itibarıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da da uygulanmaya başlanan Mobil Göç Noktaları ile ilgili bilgileri paylaşması öngörülüyor.

  • TBMM
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  • düzensiz göçle mücadele

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