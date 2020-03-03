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TBMM'de İdlib için düzenlenen kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulu, yaptığı kapalı oturumda, İdlib konusunu görüştü. Yaklaşık 6.5 saat süren oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelerle ilgili Meclis'i bilgilendirdi.

AA03 Mart 2020 Salı 21:32 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 22:13

TBMM Genel Kurulu, gerçekleştirdiği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele aldı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, süreçle ilgili Meclis'e bilgi verdi.

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturumla başladı. Akar, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerini biliglendirdi. Kapalı oturuma, milletvekillerinin dışında, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri ile görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri hariç kimse katılamıyor. Tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan kapalı oturumun toplantı içeriği de devlet sırrı olarak saklanıyor.

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