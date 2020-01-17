İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,861
  • EURO
    6,5243
  • ALTIN
    292.279
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

TBMM'de kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen 5 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA17.01.2020  07:22 - Güncelleme: 17.01.2020  07:22

Buna göre, 14 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlar şunlar:

- 1 Mart 2016 tarihinde Akra'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 28 Temmuz 2018 tarihinde Lusaka'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 29 Şubat 2016 tarihinde Abidjan'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 26 Aralık 2017 tarihinde Encemine'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

- 3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı
Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe
Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.