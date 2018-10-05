TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararına göre, BM Güvenlik Konseyinin 25 Nisan 2013 tarihinde aldığı 2100 sayılı kararla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kurulmasının oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

MINUSMA'nın son olarak BM Güvenlik Konseyinin 29 Haziran 2015 tarihli ve 2227 sayılı kararıyla değiştirilen görev yönergesinde, ülkede istikrarın sağlanması, ateşkes sürecinin desteklenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi, barış süreci yol haritasının uygulanması, ulusal siyasi diyalog sürecine destek sağlanması, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının güvence altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetleri ile kültürel varlıkların korunmasına destek vermesinin ana görevleri olarak tanımlandığı; MINUSMA'nin acil ve ciddi düzeyde tehdit altında olması durumunda, Genel Sekreterin talebine binaen Fransız birliklerinin bu misyona destek vermek üzere müdahale etmesine imkan verildiği belirtildi.

Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyinin 10 Nisan 2014 tarihli ve 2149 sayılı kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de MINUSCA'nın kurulduğu ve yönergesinde, misyonun imkanları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivilleri korumak, sivil halka yönelik tehditleri tespit ve kaydetmek, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin ülkede tesis edilmesine katkı sağlamak, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile ülkede güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının desteklenmesi gibi hususların bulunduğu kaydedildi.

BM tarafından Türkiye'ye söz konusu misyonlara katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen tezkerede, ayrıca BM 70. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde söz konusu BM misyonları için Türkiye'nin de katkı sağlanmasının talep edildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için TBMM kararlarıyla Hükümete izin verilmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere TSK'nın BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1156 sayılı kararıyla verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 2 Ekim 2018 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edilmiştir."