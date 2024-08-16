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Güncel

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin ''genel görüşme açılması'' önergesi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin 'Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması' önergesi kabul edilmedi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 20:57 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin ''genel görüşme açılması'' önergesi kabul edilmedi
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Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP'nin, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi.

Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

  • TBMM
  • muhalefet
  • Can Atalay

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