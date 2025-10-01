İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

TBMM'de sürpriz zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti ve Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı'nda görüştü.

TBMM'de sürpriz zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti ve Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı'nda görüştü

