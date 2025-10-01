TBMM'de sürpriz zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti ve Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı'nda görüştü.
1 Ekim 2025 Çarşamba
