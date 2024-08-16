TBMM'den ABD Kongresi'ne alkışlı mesaj! 1 dakika 7 saniye sürdü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis kürsüsünden dünyaya seslendi. Mahmud Abbas konuşmasında dikkat çeken birçok mesaj verdi. Abbas'ın salona girişi ve konuşması birçok kez alkış aldı. Abbas'ın konuşması 29 kez alkış alırken salona girdiği sırada ise 1 dakika 7 saniye boyunca ayakta alkışlandı.
TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum" için yoğun güvenlik önemleri alındı. Meclis'in çevresinde güvenlik aratıldı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda K-9 köpekleriyle bomba araması gerçekleştirildi.
TBMM'deki Genel Kurul'da bulunan tüm koltuklara TBMM Başkanlığı'nca millet vekilleri için özel olarak hazırlattırılan ve üzerinde Filistin ve Türkiye bayrakları olan atkılar bırakıldı. Ayrıca şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin fotoğrafı, kırmızı karanfilli bir çerçeve içinde AK Parti grubunun ön sırasına yerleştirildi.
TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum"u TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bizzat yönetti. Oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi locasından izlerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, Abbas'ın konuşmasını salonda takip etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.