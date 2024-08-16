TBMM'den ABD Kongresi'ne alkışlı mesaj! 1 dakika 7 saniye sürdü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis kürsüsünden dünyaya seslendi. Mahmud Abbas konuşmasında dikkat çeken birçok mesaj verdi. Abbas'ın salona girişi ve konuşması birçok kez alkış aldı. Abbas'ın konuşması 29 kez alkış alırken salona girdiği sırada ise 1 dakika 7 saniye boyunca ayakta alkışlandı.

MAHMUD ABBAS 1 DAKİKA 7 SANİYE BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLADI

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ eşliğinde salona giren Abbas'ı tüm milletvekilleri 1 dakika 7 saniye boyunca ayakta alkışlarla karşıladı. Abbas'ın 45 dakika süren konuşması 29 kez, vekillerin çoğunun ayağa kalkarak yaptığı alkışlarla kesildi. 'Gazze kasabı' Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmış, bu skandal dünya genelinden birçok tepki almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas salona girdiğinde ve konuşmasını bitirdiğinde vekillerle birlikte ayakta alkışlara eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abbas'ın konuşması sırasında kullandığı "Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" ve "Kudüs'e, ebedi başkentimize de gideceğim" ifadelerinin ardından da ayağa kalkarak alkışladığı görüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLİ

TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum" için yoğun güvenlik önemleri alındı. Meclis'in çevresinde güvenlik aratıldı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda K-9 köpekleriyle bomba araması gerçekleştirildi.

ŞEHİT HENİYYE UNUTULMADI

TBMM'deki Genel Kurul'da bulunan tüm koltuklara TBMM Başkanlığı'nca millet vekilleri için özel olarak hazırlattırılan ve üzerinde Filistin ve Türkiye bayrakları olan atkılar bırakıldı. Ayrıca şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin fotoğrafı, kırmızı karanfilli bir çerçeve içinde AK Parti grubunun ön sırasına yerleştirildi.

CUMHURBAŞKANI BİZZAT TAKİP ETTİ

TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum"u TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bizzat yönetti. Oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi locasından izlerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, Abbas'ın konuşmasını salonda takip etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas'a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.