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TBMM'den ABD'ye ortak tepki: Gerçeklerin karartılması girişimidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki göstererek, 'Alınan karar açıkça tarihi gerçeklerin karartılması girişimidir' açıklamasında bulunuldu.

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ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN SKANDAL KARAR

Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla kabul etmişti.
 
Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.
 
Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.
 
Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

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