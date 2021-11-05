TBMM'den pestisit kullanım iddiasına yalanlama!

DHA 5 Kasım 2021 Cuma 17:38 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:38

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplantısında bir milletvekilinin, Meclis bahçesinde glifosat etken maddeli tarım ilacı (pestisit) kullanıldığı iddiası ile ilgili TBMM Başkanlığı, yazılı açıklama yaptı.

Meclis bahçesinde Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen park ve bahçe hizmetleri bakım işleri kalemlerinden birisinin de yabancı otların temizliği olduğu belirtilerek "Bu kapsamda 2020 yılı Temmuz ayına kadar nadiren de olsa kaldırım ve duvar kenarları birleşim noktalarında çıkan yabancı otların bertarafı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış zirai ilaçlar kullanılmaktaydı. Ancak 2020 yılı Temmuz ayından itibaren başkanlık makamının talimatları doğrultusunda söz konusu alanlarda kimyasal mücadeleden vazgeçilmiş ve yabancı otlar misinalı sırt tırpanı ile fiziksel olarak temizlenmeye başlanmıştır" denildi.