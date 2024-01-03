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TBMM'nin ''rekor'' mesaileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde en çok kanun kabul edilen dönem, 920 kanunla 5. Yasama Dönemi olurken, kesintisiz en uzun süren oturum, 9 saat 44 dakika ile 14 Aralık 2022'de gerçekleşti.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
TBMM'nin ''rekor'' mesaileri
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TBMM Genel Sekreterliği, yaptığı çalışmayla parlamentonun "en"lerini belirledi. AA'nın, çalışmadan derlediği bilgilere göre, en çok kanun kabul edilen dönem, 5. Yasama Dönemi olarak kayıtlara geçti.

8 Şubat 1935 ile 25 Mart 1939 yıllarını kapsayan 5. Yasama Dönemi'nde 920 kanun kabul edildi.

TBMM'nin tarihinde en fazla kanunun kabul edildiği birleşim, 20 Mayıs 1955 tarihli 10. Dönem 2. Yasama Yılı 78. Birleşimi oldu. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Esat Budakoğlu başkanlığında saat 10.00'da başlayan ve 8 saat 30 dakika süren birleşimde çeşitli konularda 48 kanunu kabul etti.

- KANUN TEKLİFİNDE REKOR 27. DÖNEM'DE

En çok kanun teklifi sunulan yasama dönemi, 27. Yasama Dönemi olarak kayda geçti. 7 Temmuz 2018-23 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 27. Dönem'de, TBMM Başkanlığına 5 bin 105 kanun teklifi sunuldu.

- EN UZUN OTURUM 9 SAAT 44 DAKİKA

TBMM Genel Kurulu'nda kesintisiz en uzun süren oturum, 27. Dönem'de gerçekleşti.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü 14 Aralık 2022 tarihli 38'inci birleşim, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında açıldı. TBMM Genel Kurulu, bu birleşimdeki bir oturumda ara vermeden 9 saat 44 dakika çalıştı.

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