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  • TBMM'ye 13-31 Mart arası ziyaretçi girişi yasaklandı
Güncel

TBMM'ye 13-31 Mart arası ziyaretçi girişi yasaklandı

TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

13 Mart 2020 Cuma 09:39 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:42
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