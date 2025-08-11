İSTANBUL 32°C / 22°C
11 Ağustos 2025 Pazartesi
  • TCDD'den yüksek gerilim uyarısı: Nurdağı-Narlı tren hattına yaklaşmak tehlikeli
Güncel

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı: Nurdağı-Narlı tren hattına yaklaşmak tehlikeli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Narlı ilçeleri arasındaki tren hatlarına, yüksek gerilim verileceği için yaklaşmanın tehlikeli olduğu uyarısı yaptı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 17:07
TCDD'den yüksek gerilim uyarısı: Nurdağı-Narlı tren hattına yaklaşmak tehlikeli
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, "Nurdağ-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında 15 Ağustos'tan itibaren Nurdağı-Narlı istasyonları arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 27 bin 500 volt gerilim verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadeleri yer aldı.

  • Türkiye tren hatları
  • tren hatları
  • yüksek gerilim
  • güvenlik uyarısı

