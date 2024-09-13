TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtilerek, tatbikat kapsamında, Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı Hnoms Utstein ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
TCG ALEMDAR denizaltı kurtarma gemisi, 8-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına iştirak ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2024
Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetleri Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı ����HNOMS... pic.twitter.com/OjaxfHoixi
TCG Alemdar'da konuşlu TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazıyla denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitiminin de icra edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.