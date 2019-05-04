TCG Anadolu ilk kez suya indirildi
İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu suya indirildi.
İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu ilk kez suya kavuştu. Yapımının, Sedef Tersanesi'nin kuru havuzunda gerçekleştirildiği TCG Anadolu ilk kez suya indirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.