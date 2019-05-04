İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu ilk kez suya kavuştu. Yapımının, Sedef Tersanesi'nin kuru havuzunda gerçekleştirildiği TCG Anadolu ilk kez suya indirildi.