İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

TCG Bayraktar çıkarma gemisinden ameliyat hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar'da depremzede vatandaşlar için ameliyat hizmetine devam edildiğini bildirdi

IHA25 Şubat 2023 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
TCG Bayraktar çıkarma gemisinden ameliyat hizmeti
ABONE OL

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dâhil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.