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TCG Gökçeada Fırkateyni Katar'a ulaştı

TCG Gökçeada Fırkateyni'nin askeri tatbikatlara katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirildi.

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Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Gökçeada Fırkateyni, Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlemek ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Doha'ya geldi.

Fırkateynin karşılanması sırasında Füze Tekneleri Grubu Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Lahdan Cuma el-Muhennedi ile Deniz Kuvvetlerinden bazı subaylar hazır bulundu.

Açıklamada, tatbikatın ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

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