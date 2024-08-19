TCG Kınalıada, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti

Büyükelçi Şen, Türk savaş gemisinde Kaptan Yarbay Serkan Doğan ve tören mangası ile bir araya geldi.

Geminin ziyareti çerçevesinde İskenderiye'ye gelen Milli Savunma Bakanlığı Savunma ‎‎ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümamiral Dr. Refik Levent Tezcan, Büyükelçi Salih Mutlu ‎‎Şen ve gemi kaptanı Serkan Doğan, İskenderiye Valisi Amiral Ahmed Halid'e ve Deniz ‎‎Kuvvetleri Komutanı Amiral Eşref İbrahim Attoa'ya da nezaket ziyaretinde bulundu.‎

Türk yetkililer, Mısır donanmasına ait Cemal Abdünnasır gemisi ile Mahrusa yatlarını gezdi.

Büyükelçi Şen'in TCG Kınalıada gemisinde düzenlediği resepsiyona, İskenderiye mülki amirleri, askeri yetkililer ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Şen, burada yaptığı konuşmada, "Askeri gemimiz Türkiye ile Japonya arasındaki ‎‎diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü için Japonya'ya gitmiştir. Dönüş yolunda dost ülkelere de ‎‎dostluk ziyaretleri yapmaktadır. Mesela buradan önce Katar'ı ziyaret etti" dedi.‎

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 465 ton ağırlığında olan ‎TCG Kınalıada ‎‎savaş gemisine, Marmara denizinde bulunan adanın isminin verildiğine dikkati ‎çeken Büyükelçi ‎‎Şen, geminin 2016 yılında İstanbul Tersanesinde inşa edildiğini ve 2019 ‎yılında hizmete girdiğini ‎‎belirtti. ‎

"TCG Kınalıada Türk Savunma Sanayi imalatı yerli ve millidir." diyen Büyükelçi Şen, bu ziyaretin Türkiye-Mısır arasındaki dostluk ve kardeşlik ‎‎adına yapılan bir ziyaret olduğunu ifade etti.

‏Büyükelçi Şen ayrıca Kuzey Filosu kapsamında ‎Türk TCG Kınalıada savaş gemisi ile Mısır Deniz Kuvvetleri arasında geçici denizcilik eğitimi ‎yapılacağını kaydetti.

Mısır askeri gemilerinin 2023'deki 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Şen, bundan sonra da karşılıklı ziyaretlerin yapılacağını belirtti.

Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen, TCG Kınalıada Korvetinin ziyareti dolayısıyla İskenderiye Valisi Amiral Ahmed Khaled'e nezaket ziyaretinde bulunmuştur. pic.twitter.com/Q5e4L5GDLK — Türkiye in Egypt (@TC_KahireBE) August 18, 2024

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı ‎‎‎Abdulfettah es-Sisi'nin liderliği altında, iki ülkenin ilişkilerini, ekonomiden kültüre, turizmden sanayiye, ‎‎‎eğitimden sağlığa tüm alanları kapsayan şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.‎

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin başkanlığında düzenlenecek Yüksek Düzeyli ‎Stratejik Konsey toplantısında ticaret, ekonomi, kültür ve sağlık alanlarında anlaşmalar ‎imzalanacağını söyledi.‎