TCG Kınalıada korveti yurda döndü

Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 8 Nisan'da uğurlanan TCG Kınalıada, 4 ay 16 günlük seyrinin ardından geldiği Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki Leventler Limanı'nda törenle karşılandı.

Korvetin limana aborda olması sırasında limandaki diğer gemiler silistrelerle selamlama yaptı. Korvetteki 140 personel de tören alanına inerek komutanları selamladı.

Korvetin komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural'a görevin başarıyla tamamlandığına ilişkin rapor verdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Tuğamiral Vural, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, 'Zafer Benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir." sözünün bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Vural, Japonya ve Türkiye'nin yakınlaşmasını sağlayan Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya sularında 3 ay kaldıktan sonra yurda dönüşü sırasında yaşanan tayfun nedeniyle battığını ve 531 denizcinin şehitlik mertebesine ulaştığını anımsattı.

TCG Kınalıada korvetinin, Japonya seyri boyunca toplam 19 ülkede 23 liman ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Vural, halka açılan geminin 3 bin 51 kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

Korvetin 1926 saat seyirle 27 bin 280 deniz mili mesafe katettiğine dikkati çeken Vural, ziyaret edilen 19 ülkede icra edilen resepsiyonlara 1 prenses, 1 cumhurbaşkanı, 1 başbakan, 1 başbakan yardımcısının da aralarında bulunduğu 2 bin 6 davetlinin katılım sağladığını söyledi.

Tuğamiral Vural, "Resepsiyonlara iştirak eden üst düzey sivil ve askeri makam sahipleri ile gemiyi ziyaret eden tersane, savunma sanayi ve gemi temin proje ekip temsilcilerine milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada gezdirilerek Türk savunma sanayinin ulaştığı yüksek imkan ve kabiliyetlere ilişkin tanıtımlar yapılmıştır." dedi.

Vural, korvetin MİLGEM projesinin dördüncü gemisi olarak yüzde 70 millilik oranına sahip olduğunu belirterek, "Milli tasarıma, milli silah ve sistemlere sahip olan TCG Kınalıada korvetimiz ile hem savunma sanayimizin gücünü dünyaya tanıttınız hem de siz değerli silah arkadaşlarımın çelikten iradesiyle okyanusta verilen bu zorlu mücadeleyle yüce Türk milletine layık oldunuz." ifadesini kullandı.

- AİLELERİYLE KUCAKLAŞTILAR



Konuşmanın ardından korvet personeli ile aile üyeleri birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı. Bu sırada bazı personelin yakınlarının ellerinde "Sonunda geldin canım babam", "Sizlerle gurur duyuyoruz", "Gemilerde talim var bahriyeli babam var" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

Korvette görev yapan Ferhat Keser, yeni doğan çocuğunu ilk kez gördüğünü belirterek, "Çocuğum ben seyre çıkarken doğdu, hiç göremedim. Görevimi layıkıyla yerine getirdiğim için mutluyum. Ailemi görmenin sevincini yaşıyorum." dedi.

Eşi İrem Keser de "Dört gözle bekliyorduk, çok şükür kavuştuk özlemimiz bitti." diye konuştu.

Personel Hamza Demirbaş da zorlu görevin ardından 8 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Gururlu olduğunu ifade eden Demirbaş, "Başardık, bunun mutluluğu ve gururu var. Ailelerimiz burada, mutluyuz. Devletimizin, sevdiklerimizin gücüyle buraya kadar geldik. Evlilik teklifini yapmak bugüne nasipmiş. Bunu da böyle kazasız hallettik, mutluyuz." dedi.

Evlilik teklifine "evet" yanıtı veren Aleyna Şentürk ise teklifi beklemediğini, şaşkın ve sevinçli olduğunu söyledi.