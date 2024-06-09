TCG Kınalıada korvetimiz Japon halkını heyecanlandırdı!

1890 yılında Japonya'ya giden ancak dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına yola çıkan TCG Kınalıada, Uzak Doğu'daki varış noktasına ulaştı. İzmir'den nisanda uğurlanan askeri gemi, Japonya'daki ilk durağı, Türk-Japon ilişkilerinde tarihi önemdeki Kuşimoto kentine geldi.

Kent açıklarında demirleyen geminin mürettebatı, yarın Kuşimoto'nun Kaşino sahilinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'ndaki resmi törene katılacak.

Japon Prenses Akiko ile iki ülkeden bürokratların yer alması beklenen törende 134 yıl önceki faciada hayatını kaybeden Osmanlı denizcileri yad edilecek.

- "ERTUĞRUL, İKİ DENİZCİ ÜLKEYİ BULUŞTURAN BİR HİKAYE"

Etkinliğin ev sahiplerinden Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, AA muhabirine, tören için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



1890'da Ertuğrul Fırkateyni'nin dönemin şartlarında Japonya'ya geldiğini ve görevini başarıyla tamamladığını belirten Güngen, dönüş yolundaki talihsiz kazayı anımsattı.

Güngen, "Ne yazık ki ülkemize dönerken tayfuna yakalanıp talihsiz kaza sonucunda denizcilerimiz şehit olmuş, bir kısmı da Kuşimoto halkının desteğiyle kurtarılmış." dedi.

Kurtarılan Osmanlı denizcilerini, Japonya Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin İstanbul'a taşıdığını anlatan Güngen, bu acı olayın iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemini vurguladı.

Güngen, "Japonya da Türkiye de denizci ülke. Bu denizcilik hikayesi, iki ülkeyi bir araya getiren önemli bir hikaye. Ertuğrul, iki denizci ülkeyi buluşturan bir hikaye." ifadelerini kullandı.

- "TCG KINALIADA, MİLLİ AMBLEM NİTELİĞİ TAŞIYOR"



Güngen, yarın Türk Şehitliği'nde düzenlenecek tören dolayısıyla büyük heyecan duyduklarını, sosyal medyada da gemi ve etkinliğe yönelik büyük ilgi gözlemlediklerini belirtti.

"Japon halkı, hava muhalefetine rağmen Kuşimoto'ya sırf gemimizi görmeye geliyor." diyen Güngen, korvetin Tokyo ve Hiroşima'da da halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.

Kınalıada'yı uzun zamandır beklediklerini dile getiren Güngen, "Korvetimizin bayrağının bu üç limanda dalgalanacak olması ayrı bir şeref, çok memnunuz." dedi.

Geminin "milli amblem" niteliği taşıdığını belirten Güngen, "Savunma sanayimiz önemli aşamalar katetti, milli gemimiz o aşamaların çok güzel bir göstergesi ve amblemi." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK DOSTU" KUŞİMOTO



Gencinden yaşlısına Kuşimoto sakinleri, korvetin ülkelerine intikali ve kent açıklarında demirlemesinden duydukları heyecanı dile getirdi.

Soyadını vermek istemeyen taksi şoförü Maeda, resmi törenden henüz haberdar olduğunu belirterek, işinin uygun olması halinde yarın Türk Şehitliği'ndeki törene katılmak istediğini söyledi.

Kentte Türk turistleri gördüğünü belirten Maeda, "Törenin başarıyla düzenlenmesini ve Türk-Japon ilişkilerindeki dostluğun sürdürülmesini umuyorum." dedi.

Kuşimoto Turizm Derneği Temsilcisi Aoki, Türk gemisinin kente gelmesinden büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Çok sayıda Türk'ün kente geldiğini belirten Aoki, "Umarım geçmişten gelen Kuşimoto kültürünün yanı sıra Türk dostu şehrin sıcak atmosferi hissedilir." ifadesini kullandı.

- "ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN HİKAYESİNİ OKUL MÜFREDATINDAN ÖĞRENDİK"



Lise öğrencisi Haşino, Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesini okul müfredatından öğrendiklerini ve dondurma başta olmak üzere kentteki yaygın Türk kültürünü sevdiğini söyledi.

Törene katılmayı çok istediğini belirten Haşino, "Ancak yarın evden çıkamayacağım, haberleri izleyip tören organizasyonunu sabırsızlıkla bekliyor olacağım." dedi.

Kuşimoto'nun "Türk dostluğunun" tanıtılması gerektiğini kaydeden Haşino, gelecekte Türkiye'ye giderek turistik mekanları görmek ve yerel lezzetleri tatmak istediğini anlattı.

Tren istasyonu görevlisi Kimura da "Japon-Türk dostluğunun derinleşmesinin iyi olduğunu düşünüyorum ve tören gibi etkinliklere kesinlikle katılmak istiyorum." diye konuştu.