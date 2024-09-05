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TCG Yıldırım firkateyni Yunanistan'a liman ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO görevi kapsamında TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
TCG Yıldırım firkateyni Yunanistan'a liman ziyaretinde bulundu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.

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