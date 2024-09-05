Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.

���� TCG YILDIRIM fırkateynimiz, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi.



Bu kapsamda ���� TCG YILDIRIM, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi.



Within Standing NATO Maritime Group-2... pic.twitter.com/QPBrQVzx7R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2024