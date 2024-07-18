TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemileri Romanya Limanı'nda

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerimiz, 15-16 Temmuz'da Köstence/ Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. MCM BLACK SEA Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin Köstence/Romanya Limanı'nda basın toplantısı düzenlendi. T.C. Bükreş Büyükelçisi ve T.C. Köstence Başkonsolosu tarafından gemilerimize ziyarette bulunuldu."