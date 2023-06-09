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TCMB'den BDDK'ya atanan Kavcıoğlu'ndan veda mesajı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı, görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) veda mesajı yayımladı. Kavcıoğlu, 'Atılan her adımın başarıya ulaşmasında sizlerin yoğun emeği, azmi ve fedakarlıkları en önemli etken olmuştur.' dedi.

9 Haziran 2023 Cuma 18:17 - Güncelleme:
TCMB'den BDDK'ya atanan Kavcıoğlu'ndan veda mesajı
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BDDK Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, yayımladığı mesajla Merkez Bankası veda etti.

Alınan bilgiye göre, Kavcıoğlu mesajında '20 Mart 2021 tarihinden itibaren sürdürmekte olduğum TCMB Başkanlığı görevim bugün itibarıyla sona ermiştir. Atılan her adımın başarıya ulaşmasında sizlerin yoğun emeği, azmi ve fedakarlıkları en önemli etken olmuştur.' değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın insan kaynağı ve teknik kapasitesi ile Cumhuriyetin en kıymetli kurumlarından bir tanesi olduğunu ve en önemli görevleri üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin stratejik konumunu en üste çıkaracak şekilde Türk lirasının finansal altyapısında, bankacılık sisteminde ve yatırım, istihdam, üretim ile ihracat kapasitesinde sağlanan başarılarla oluşacak cari fazla neticesinde, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanacağına olan inancım tamdır. Her birinize ve ailelerinize, görev sürem boyunca gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  • Şahap Kavcıoğlu

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