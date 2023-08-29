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TCSG Umut Gemisi'nden arama kurtarma eğitimi

TCSG Umut Gemisi, İzmir Körfezi'nde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 15:25 - Güncelleme:
TCSG Umut Gemisi'nden arama kurtarma eğitimi
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'na demirleyen TCSG Umut Gemisi, bir grup gazi, şehit ailesi mensubu ve depremzedeyi alarak İzmir Körfezi'ne açıldı.

Körfezde gerçekleştirilen eğitimde senaryo gereği denizde mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak TCSG Umut Gemisi'ne indirildi.

Arama kurtarma çalışmalarını izleyen çocukların da aralarında bulunduğu konuklar, Sahil Güvenlik ekiplerine alkışlarla destek verdi. Eğitimi, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de takip etti.

TCSG Umut Gemisi İkinci Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Uğur Özdoğan, AA muhabirine, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Özdoğan, etkinlikte katılımcılara eğitim faaliyetlerinin bir örneğini sunduklarını söyledi.

Eğitimi izleyen gazi eşi Kadriye Meral İçli gemide misafir edilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit eşi Süreyya Yıldız ise torunuyla birlikte eğitime katıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı yarın da geminin, vatandaşlarla Körfez'e açılacağı ve ekiplerce benzer bir eğitim faaliyetinin daha icra edileceği bildirildi.

  • arama kurtarma
  • Umut Gemisi
  • İzmir Körfezi

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