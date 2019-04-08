TDK sitesi artık Google'a benzer modelle çalışacak

Türk Dil Kurumu (TDK), televizyonlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan kelime içerikli yarışma programları sırasında aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlenen internet sitesini yeniledi. Oluşturulan yeni link sayesinde TDK, aynı saat diliminde siteyi tıklayan 10 binlerce kişiye kesinti yaşanmadan cevap verebilecek.

YAZIM HATASINA ÇÖZÜM

Akşam'ın haberine göre, siteye giriş yapan ziyaretçiler, aradıkları kelimenin yanıtını anında öğrenebilecek. İnternet Sözlüğü’nün hizmet yelpazesini de genişleten TDK, kelime ararken yapılan yazım hatalarını düzeltecek sistemi de devreye sokmaya hazırlanıyor. Mevcut sistemde yanlış yazılan kelimelerin aranması sırasında ekrana gelen “böyle bir kelime bulunmamaktadır” uyarısı yerine, yanlışlığın düzeltilmesine imkân tanıyacak olan “bu kelimeyi mi arıyorsunuz?” sorusu ve doğru seçeneği oluşturan kelimeler ekrana yansıyacak. TDK’nın yeni sistemi, Google arama motorunun kullandığı teknik sisteme benzer modelle çalışacak.