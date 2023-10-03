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TDT bünyesinde yarın siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, yarın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok taraflı siyasi istişareler gerçekleştirileceğini açıkladı. İstişarelerde Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek.

3 Ekim 2023 Salı 22:54 - Güncelleme:
TDT bünyesinde yarın siyasi istişareler gerçekleştirilecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde 4 Ekim tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok taraflı siyasi istişareler gerçekleştirilecek. İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek. İstişarelerde, Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, TDT gündemindeki iş birliği konuları, TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin hususlar ile Türk Dünyasını ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar'ın bu vesileyle, TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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