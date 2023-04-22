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TDV deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, ramazanda 3 milyon kişiye sahur ve iftar verildi.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
TDV deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

TDV, 11 ilde belirlenen 41 noktada kurulan mutfaklarda pişirilen yemekleri depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan ekiplere ve gönüllülere ulaştırdı.

Mobil araçla her gün farklı çadır kenti ziyaret eden TDV ekipleri, afetzede kadın ve çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdi.

Çocuklara, içinde defter, eğitici oyunlar ile boyama kitaplarının yer aldığı 20 bin "İyilik Çantası" hediye edildi.

41 NOKTADA İKRAMLAR DEVAM EDİYOR

TDV Kurumsal İletişim Müdürlüğünde görevli medya uzmanı Hajar Tati, AA muhabirine, TDV'nin depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Depremlerden etkilenen 11 ilde ramazan boyunca sahur ve iftarda ikramda bulunduklarını belirten Tati, "41 noktada yaklaşık 3 milyon kişiye hem sahur hem iftarda ikramlarımız oldu. Adıyaman'dayız, ikramlarımız devam ediyor." dedi.

Tati, çocuklar ve kadınlara yönelik birtakım aktiviteler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini anlatarak, "İnşallah depremzede arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Askerlerle çadır kentte çocuklara bayram şekeri hediye ettiklerini dile getiren Tati, içinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları da dağıttıklarını aktardı.

Tati, bayram boyunca da yardım ve çeşitli etkinliklere devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayramın ilk günü, vefat eden kardeşlerimizin yakınları için mobil ikram aracı ayarladık. Oraya gelen insanlara ziyaretleri için ikramda bulunduk. Hem iyilik çadırlarımızda hem de araçlarımızda kahvaltılıklarımız, kahve ve çay ikramlarımız yapıldı. Bugün ve yarın da bu ikramlarımız sürecek."

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