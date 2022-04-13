TDV Tunus'ta ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Türkiye'den gelen TDV görevlileri, Tunus Sosyal Dayanışma Derneği ile düzenlenen programda başkent Tunus'un Medine bölgesinde yer alan Bab el-Minare Mahallesi'nde ramazan kumanyası dağıttı.

TDV heyetinden Muhammed Musab Ünalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Tunus genelinde 1500 kişiye iftar vereceklerini ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 ramazan kumanyası ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Ünalmış, "Yardımların Tunuslu dernekler ile koordineli olarak dağıtımına bugün başladık. Bizim rolümüz Türk halkının emanetlerini kardeş ülke Tunus'a ulaştırmak. Faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl yardımlarımızı 3-4 bin civarında kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

TDV, her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde Tunus'a ekip göndererek ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.