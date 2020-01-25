İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TDV’den Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere destek
Güncel

TDV’den Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere destek

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri AFAD koordinesinde Elazığ ve Malatya’daki çalışmalara dahil olmak üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktı. Aynı zamanda bölgeye acil yardım malzemesi ve mobil aşevi de TDV tarafından gönderildi.

IHA25.01.2020  10:17 - Güncelleme: 25.01.2020  10:17

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş’ın depremden hemen sonra yapmış olduğu destek çağrısı ve depremzedeleri uygun olan camilerde barınması için daveti üzerine harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı da deprem haberini alır almaz genel merkez olmak üzere Diyarbakır, Kilis ve depremin etkilendiği Elazığ ve Malatya’daki müftülük ve şubeler koordinesinde bölgeye yardım çalışmalarına başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ilk olarak Diyarbakır ve Kilis bölgesindeki lojistik depolarında hazırladığı çadır ve afet yardım malzemelerini Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırdı. Ayrıca her gün binlerce aileye hizmet verecek mobil aşevini bölgeye sevk eden TDV, çevre illerden bölgeye yardım ulaştırmak için acil yardım malzemesi hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara, Kilis ve Diyarbakır’dan yola çıkan TDV insani yardım ekipleri ise deprem bölgesinde başta AFAD olmak üzere Elazığ İl Müftülüğü, Malatya İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve bu yerlerdeki TDV şubeleriyle depremden etkilenen mağdur ailelere yönelik desteklerini sürdürecek.

Jandarmanın 'hassas burunları' suçlulara göz açtırmıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray istifalar devam edecek!
Galatasaray istifalar devam edecek!

Galatasaray istifalar devam edecek!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Askeri uçaklar havalandı
Askeri uçaklar havalandı

Askeri uçaklar havalandı

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.