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TDV'den Heratlı depremzedelere gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'da depremin vurduğu Herat vilayetinde 300 depremzede aileye gıda desteğinde bulundu.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
TDV'den Heratlı depremzedelere gıda yardımı
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AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, Rabat Sengi ilçesinde 300 depremzede aileye her biri 80 kilogramlık gıda paketlerinin dağıtıldığını, yardımların un, pirinç, yağ, bakliyat, çay, şeker, makarna, salça, bisküvi gibi gıda malzemelerinden oluştuğunu kaydetti.

Depremzedelere yönelik yardımların devam edeceğini belirten Bekiroğlu, hijyen kitleri de temin edeceklerini söyledi.

Bekiroğlu, "Dünyadaki birçok mazlum ve mağdur coğrafyada olduğu gibi Afganistan'da da 'Beklenen Sensin' çağrısına kulak vererek depremzedelere kol kanat germeye geldik. Necip milletimizin selamlarını ve bağışlarını Afgan halkına takdim ettik." ifadelerini kullandı.

- 2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde dün sabah saatlerinde de yine 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korkuyor.

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