Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Başkan Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu için cenaze namazı kılındı Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu (83) için cenaze namazı kılındı.