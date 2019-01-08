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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Başkan Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu için cenaze namazı kılındı

Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu (83) için cenaze namazı kılındı.

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Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'ne getirildi. Mutlu'nun yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, merhum Ali Mutlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek ve Çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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