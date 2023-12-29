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Tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı
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İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye Etlik Şehir Hastanesine getirilen 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz (32) ve Hasan Abed Hussein'in (59) cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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