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Tedavi için Türkiye'ye gönderildiler

Karabağ'daki savaşta yaralanan 3 Azerbaycanlı gazi, tedavilerinin devam ettirilmesi için Türkiye'ye gönderildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:32
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Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 3 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Gazileri, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan "Yaşat Fonu" Başkanı Elvin Hüseynov uğurlardı.

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