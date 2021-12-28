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Tefecilere operasyon! 18 gözaltı

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 00:30 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 00:30
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri belirlenen zanlılardan 3'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 7 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Aralık'ta, suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri belirlenen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta zanlılardan 15'i yakalanmıştı.

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