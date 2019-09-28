Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu
Denizli'nin Çal ilçesinde tefecilik ihbarı üzerine bir evde yapılan aramada kapatılan Bank Asya'ya ait hesap dökümleri bulundu.
- AA
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Süller Mahallesi'nde yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı öne sürülen kişinin evinde arama yaptı.
Zanlı M.S'nin (69) evinde Bank Asya'ya ait hesap dökümleri ele geçirildi.
M.S'nin FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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