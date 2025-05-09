Tefecilik yapan organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

"Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 7 şahıs tutuklandı, 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu."



Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik"... pic.twitter.com/ol3m9PLiS8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2025