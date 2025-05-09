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Tefecilik yapan organize suç örgütü çökertildi

Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

9 Mayıs 2025 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Tefecilik yapan organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

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