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Tefecilik yapan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tefecilik yaparak 70 kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının oto galeri dükkanı ile evinde yapılan aramada 2 silah, bıçak, senetler, alacak yazılı not kağıtları, tapu senetleri, bankamatik kartları, yüksek faizle borç verilen kişilerin isimleri yazılı ajanda ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:04
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde H.K'nin yüksek faizle para verip, sonrasında borcunu ödeyemeyen 70 kişinin ev, tarla ya da araçlarını elinden aldığını belirledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda H.K. gözaltına alındı.

Zanlının oto galeri dükkanı ile evinde yapılan aramada 2 silah, bıçak, senetler, alacak yazılı not kağıtları, tapu senetleri, bankamatik kartları, yüksek faizle borç verilen kişilerin isimleri yazılı ajanda ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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