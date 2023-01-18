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Tefecilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Tefecilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede tefecilik suçuyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturmada, 1 şüpheli hakkında teknik takip de dahil olmak üzere detaylı bir çalışma sürdürüldü. Aylar süren teknik takip ve araştırmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.Ç. adlı şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 1 adet tabanca ve suça konu olduğu değerlendirilen evraka el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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