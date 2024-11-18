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  • Teğmenlerin kılıçlı yemini olayında yeni gelişme: 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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Teğmenlerin kılıçlı yemini olayında yeni gelişme: 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde korsan yemin edip kılıç çeken teğmenler hususunda; alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı 'ihraç istemiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

18 Kasım 2024 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Teğmenlerin kılıçlı yemini olayında yeni gelişme: 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda, alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

"TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP İTİBARINI ZEDELEDİLER"

MSB'den yapılan açıklamada "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." ifadeleri kullanılmıştı.

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