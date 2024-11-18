Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda, alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma sürüyor."TSK'YI TARTIŞMAYA AÇIP İTİBARINI ZEDELEDİLER"
MSB'den yapılan açıklamada "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." ifadeleri kullanılmıştı.