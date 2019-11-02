16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

 

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

'Beni ayakta tutan hep üçüncü hayalim oldu'

'Beni ayakta tutan hep üçüncü hayalim oldu'

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

İnanılmaz olay! İtalya diyerek Büyükada'ya yolladılar!

İnanılmaz olay! İtalya diyerek Büyükada'ya yolladılar!

Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

Antalyaspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

İzmir Körfez bu hale geldi

İzmir Körfez bu hale geldi

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları

15 bin lira maaş, Dubai'de ücretsiz konaklama... İşte başvuru şartları

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu

Kıyıya vuranları yediler, ölümlerine neden oldu
 

POPÜLER HABERLER

İzmir´de su borusu patladı, denizin rengi değişti

İzmir´de su borusu patladı, denizin rengi değişti

Seri katiller hakkında korkunç detaylar

Seri katiller hakkında korkunç detaylar

Dünyanın en yüksek gökdelenleri

Dünyanın en yüksek gökdelenleri

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

Görenler 'Avatar' sahnesi sanıyor, 65 milyon yaşındaki kayalardan oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA