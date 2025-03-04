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Tehdit ve şantaj iddiasına 5 tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kişiden tehdit ve şantajla para talep ettikleri iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

AA4 Mart 2025 Salı 10:54 - Güncelleme:
Tehdit ve şantaj iddiasına 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, tehdit ve şantajla vatandaştan 500 bin lira isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin S.B, E.S, G.K, M.R.Y. ve S.A. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler müştekiye ait iş yerinde "nitelikli yağma ve tehdit" suçunu işlerken gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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