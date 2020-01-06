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Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncu kadrosunda kimler var?

Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Tehlikeli Yürüyüş filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. ABD yapımı olan ve 9 Ekim 2015'te vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filmi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Tehlikeli Yürüyüş filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

06.01.2020  17:30 - Güncelleme: 06.01.2020  17:30

Bu akşam Show Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Tehlikeli Yürüyüş filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Tehlikeli Yürüyüş, biyografi, dram ve macera içeren konusuyla dikkat çekiyor. ABD yapımı olan ve 9 Ekim 2015'te vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.


TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ KONUSU NEDİR?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy’nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon’ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis’in üstlendiği yapımın senaryosu Philippe Petit’nin “To Reach the Clouds” adlı otobiyografik kitabından uyarlandı. Filmin başrolünde Joseph Gordon-Levitt yer alırken kadroda kendisine Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale ve Ben Schwartz eşlik ediyor.

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