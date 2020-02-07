İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9864
  • EURO
    6,5728
  • ALTIN
    301.035
  • BIST100
    122523
Güncel

Tehlikeyi göze aldı, 6 kişiyi kurtardı

Çığ faciasının görünmeyen kahramanı felaketi anlattı.

07.02.2020  09:21 - Güncelleme: 07.02.2020  09:32

Akşam'ın haberine göre  çığın ilk düştüğü gün gönüllü olarak olay yerine giden 30 yaşındaki Harun Ayhan kendi çabalarıyla 6 kişiyi kurtardı.  Ayhan, 6 canı böyle kurtardı: “Kendi imkanlarımızla olay yerine gittik. Elimizde küreklerle kar atıyorduk ama hiçbir iz bulamadık. O ara, yukarıda bir beko loderin (kazıcı kepçe) olduğunu gördüm. 10 yıl bu araçları kullanmıştım.”

ZOR DA OLSA GİTTİM

Görevlilere söyledim, tehlikeli olduğu konusunda beni uyardılar. Tüm sorumluluğu alıp zor da olsa aşağıya indim. Yaklaşık 3 metre altta bir şeye çarptığımı hissedince AFAD görevlilerini çağırdım. Onlar minibüsün lastiği olduğunu söyleyince hızlıca içini açıp 6 kişiyi sağ kurtardık.” 

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
İsrail yolcu uçağını vuruyordu

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.