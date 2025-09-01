İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1187
  • EURO
    48,2438
  • ALTIN
    4590.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tek damla suya hasret kaldılar! Yöre sakinleri tepki gösterdi
Güncel

Tek damla suya hasret kaldılar! Yöre sakinleri tepki gösterdi

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Topallı köyünde yaşayanlar, aylardır içme suyu hattı için beklerken 5 gündür suların kesik olması nedeniyle zor günler geçiriyor. Hem insani hem hayvansal ihtiyaçlar karşılanamaz hale geldi.

IHA1 Eylül 2025 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Tek damla suya hasret kaldılar! Yöre sakinleri tepki gösterdi
ABONE OL

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Topallı köyünde bazı vatandaşlar 3 aydır içme suyu hattı beklerken, 5 gündür de suların kesik olmasıyla perişan oldu. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanların ihtiyaçlarını karşılayamayan yöre sakinleri tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Topallı köyünde bazı aileler evlerine içme suyu hattı çekilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'ye başvuru yaptı. Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen bir türlü ekipler gelerek evlerine hattı çekmedi. Köylüler suyun evlerine kadar gelmesine beklerken 5 gün önce de bölge genelinde su kesintisi yaşandı. Yöre sakinlerinin ASKİ'ye bildirim yapmasına rağmen su bir türlü gelmedi.

"HAYVANLARA DERE SUYU GETİRDİK"

Vatandaşlardan Davut Yıldırım, "Hayvanlarımız susuz kaldı. Biz ve çocuklarımız kirliyiz. Bir damla bile su yok. 3 aydır suyumuz yok. Hayvanlara dere suyu getirdik. Hayvanlar bu suyu içmiyor hepsi hasta oldu ölecek" dedi.

Yöre sakini Kemal Duysak ise "3 aydır suyumuz yok. ASKİ görevini yapmıyor. Su olmadığı için elimizi ıslak mendil ile siliyoruz" diye konuştu.

"SUYUMUZU BİR TÜRLÜ BAĞLAMIYORLAR"

Zor durumda kaldıklarını anlatanlardan Mustafa Duysak da "İçme suyumuzu yetkililer bağlamıyor. 3 aydır suyumuz yok. Her yere başvurmamıza rağmen suyumuzu bir türlü bağlamıyorlar. Ayrıca sularda kesik" şeklinde konuştu.

5 gündür de suların kesik olduğuna dikkat çeken Cuma Köden "Hem hayvanların hem de kendi su ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Kim yetkili ise görevini yapsın. Biz 21. yüzyılda susuzlukla mücadele ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Aladağ
  • Topallı Köyü
  • Su Sorunu

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.