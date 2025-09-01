Tek damla suya hasret kaldılar! Yöre sakinleri tepki gösterdi

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Topallı köyünde bazı vatandaşlar 3 aydır içme suyu hattı beklerken, 5 gündür de suların kesik olmasıyla perişan oldu. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanların ihtiyaçlarını karşılayamayan yöre sakinleri tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Topallı köyünde bazı aileler evlerine içme suyu hattı çekilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'ye başvuru yaptı. Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen bir türlü ekipler gelerek evlerine hattı çekmedi. Köylüler suyun evlerine kadar gelmesine beklerken 5 gün önce de bölge genelinde su kesintisi yaşandı. Yöre sakinlerinin ASKİ'ye bildirim yapmasına rağmen su bir türlü gelmedi.

"HAYVANLARA DERE SUYU GETİRDİK"

Vatandaşlardan Davut Yıldırım, "Hayvanlarımız susuz kaldı. Biz ve çocuklarımız kirliyiz. Bir damla bile su yok. 3 aydır suyumuz yok. Hayvanlara dere suyu getirdik. Hayvanlar bu suyu içmiyor hepsi hasta oldu ölecek" dedi.

Yöre sakini Kemal Duysak ise "3 aydır suyumuz yok. ASKİ görevini yapmıyor. Su olmadığı için elimizi ıslak mendil ile siliyoruz" diye konuştu.

Zor durumda kaldıklarını anlatanlardan Mustafa Duysak da "İçme suyumuzu yetkililer bağlamıyor. 3 aydır suyumuz yok. Her yere başvurmamıza rağmen suyumuzu bir türlü bağlamıyorlar. Ayrıca sularda kesik" şeklinde konuştu.

5 gündür de suların kesik olduğuna dikkat çeken Cuma Köden "Hem hayvanların hem de kendi su ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Kim yetkili ise görevini yapsın. Biz 21. yüzyılda susuzlukla mücadele ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.