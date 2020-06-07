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Tek gözlü evde yılanlarla yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tek odalı evde yılanların içinde yaşayan kadın, yetkililerden kendisine ulaşacak yardım elini bekliyor.

IHA07 Haziran 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:44
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Yenişehir ilçesi Elidoğlu Mahallesi Küme Evlerde yaşayan 48 yaşındaki A.S., dini nikahlı eşi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Resmi nikahlı olmadığı için hiçbir yardımdan yararlanamayan A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor. Kronik rahatsızlığı bulunan A.S., yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

Eşinin kendisini terk ettiğini aktaran A.S. eşiyle resmi nikahlarının olmadığını ifade etti. A.S., "Eşim ne bana ne de kendisine bakıyordu. Maddi durumum yok, ev üstüme yıkılıyor. Evim topraktan yapılı, yılanlar basıyor. Dün bir tane, bugün bir tane yılan gördüm. Kronik rahatsızlığım var. Resmi nikahım olmadığı için herhangi bir yardımdan yararlanamıyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar, bana sahip çıksınlar. Bana bir yardım elini uzatsınlar. Gelip evi de görebilirler. Komşular arada bir yardım ediyor. Zekatlarını veriyorlar. Evimde hiçbir eşyam yok, sesimin duyulmasını istiyorum" dedi.

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