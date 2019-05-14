Tek tek anlattılar: Para tatlı geldi

MAĞDURLARIN İFADELERİ

Ali Hayrık: Duruşmada 16 işitme ve konuşma engelli mağdur dinlendi. Engelli mağdurların beyanları işaret tercümanı eşliğinde alındı. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan mağdur Ali Hayrık, “Tekstilde çalışıyorum. Arkadaşlarımın söylemesi ve televizyonda gördüğüm ilanlar üzerine Çiftlik Bank’a 2017 yılı içerisinde toplamda 30 bin lira yatırdım. 8 bin lira civarında paramı geri aldım” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Basketbol eğitmeni Abdullah Koyuncu: Sanıklardan Fehmi Suat Emur ve Savaş Yıkılmaz’ı internet sitesindeki reklamlardan görmüştüm. Sosyal medyada gördüğüm reklamlar üzerine Çiftlik Bank’a 35 bin lira para yatırdım. 3-5 bin lirayı alabildim.

İşitme ve konuşma engelli Ahmet Ramazan Mete tercüman eşliğinde alınan ifadesinde bilgisayar ofisinde bilgi işlemci olarak çalıştığını söyleyerek, “Çiftlik Bank’a arkadaşlarımın söylemesi ve reklamların üzerine 33 bin lira para yatırdım. 7 bin lirasını geri alabildim. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

600 BİN LİRA YATIRDIM

Bir otomobil fabrikasında çalıştığını söyleyen Salih Atabey: Arkadaşlarımın söylemesi ve reklamlar nedeniyle Çiftlik Bank’a arkadaşımdan da para alarak 600 bin lira para yatırdım. 150 bin lirasını ancak geri alabildim. 450 bin lirasını alamadım. Şikayetçiyim.

PARA TATLI GELDİ

Emsal Akhan: Bacanaklarım benden 3-4 ay öncesi bu işin içerisine girmişti. Nasıl bir şey diye soruşturdum. Sonra bir şarküteriye gittim. Orada gözlemledim. Baktım biraz da cazip geldi. Tatlı para insanları böyle heveslendirdi. Böyle olacağını yüzde 80 tahmin ediyorduk ama ben 24 bin lira kredi çektim. Bir ay 5 bin 800 lira kadar para aldım. Gerisinde hemen kapandı sistem. Sistem çok iyi çalışıyordu ilk bir ay içerisinde. Paraları takır takır verince tatlı geldi. İki üç defa şarküteriye giderek süt, peynir aldık. Kandık açıkçası.

İşitme ve konuşma engelli Serkan Şen: Çiftlik Bank’a 35 bin lira yatırdığını ancak 50 lirasını geri alabildiğini söyledi.

HAKİMLE İLGİNÇ DİYALOG

Teknik serviste çalıştığını söyleyen mağdur Ahmet Sağlam, “Arkadaşlarımın konuşmaları ve sosyal medya ile televizyonda gördüğüm ilanlara inanarak kimseyle görüşmeden internette yer alan bilgilere göre sisteme 2017 yılı içerisinde toplam 5 bin civarında para yatırdım. 2 bin 700 lirasını geri aldım” dedi. Mağdur Sağlam’ın mahkeme başkanına, ‘Bizim mağduriyetimiz giderilecek mi?’ diye sorması üzerine mahkeme başkanı, ‘O kısmı sanıklara soracaksınız, biz sadece ceza kısmıyla ilgileniyoruz” diye cevap verdi.

97 BİN LİRA YATIRDIM

Adem Güler: Teknik servis elemanı olarak çalışıyorum. Arkadaş çevresinde öğrendim ve açılışlarla reklamları gördüm. 2017 Eylül ayında yılında parça parça 97 bin lira yatırdım, 47 bin lirasını geri alabildim.

18 BİN LİRAMI ALAMADIM

Ali Elibol, biyolog olduğunu söyleyerek, “2017 Kasım ayında televizyonlarda reklamlarını ve açılışlarını gördüm. Ben de 30 bin liraya yakın para yatırdım. 12 bin lira civarında paramı geri aldım. 18 bin lirasını alamadım.

Çiftlik Bank adlı sistemi oğlu aracılığıyla öğrendiğini söyleyen mağdur Ayhan Oduncu, bahçıvanlık yaptığını beyan etti. Oduncu, “Bizim oğlan geldi, ‘Baba Çiftlik Bank var televizyonda’ dedi. Ben de ‘Arkadaşlarına sor, Türkiye bir Kastelli olayı yaşadı’ dedim. Oğlum, bir gün geliyor ‘tavuk aldım’ diyor, bir gün geliyor ‘inek aldım’ diyordu. ‘Para kazanıyor musun?’ dediğimde ‘Kazanıyoruz’ diyordu. 21 bin lira yatırdım ben. Üniversite öğrencisi oğlumun ısrarları ve tavsiyeleri ile bu sisteme 21 bin lira yatırdım. Oğlum bilgisayar üzerinden bütün işlemleri yapıyordu. Geri alıp almadığını bilmiyorum. Kazandığını söylediği paralarla sistem üzerinden alışveriş yapmaya devam ediyordu” dedi.