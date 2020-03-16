Tek tek sağlık taramasından geçirildiler!

AA 16 Mart 2020 Pazartesi 11:05 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:05

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik başkanlığında, umreden dönen vatandaşların takibi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kent merkezinde 10, 8 ilçede ise birer ekip oluşturuldu.

Evde sağlık ve toplum sağlığı birimlerindeki çalışanlardan oluşturulan ekiplerdeki doktor ve sağlık çalışanları, umreden dönen vatandaşların evlerine giderek sağlık taraması yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce son 14 gün içerisinde umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak, evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette umreden dönen vatandaşlarımız, sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine koruyucu maske ve ekipman dağıtılmış ve kesin izolasyon konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir."